أرسنال يخطط لضم البرازيلي العجوز مجانا

كشفت تقارير صحافية بريطانية، عن اهتمام نادي أرسنال اللندني بضم البرازيلي المخضرم تياغو سيلفا، في صفقة انتقال حر خلال الانتقالات الصيفية.

وكان باريس سان جيرمان قد قرر تجديد عقد سيلفا لفترة قصيرة، حتى يتسنى له خوض نهائي كأس فرنسا ضد سانت إيتيان في 24 يوليو/ تموز الجاري، ونهائي كأس الرابطة في 31 منه، كما يترقب ظهوره في دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا خلال أغسطس/ آب المقبل، على أن يرحل بعدها مجاناً.

وبحسب صحيفة "METRO" البريطانية، فإن أرسنال مهتم بالتعاقد مع المدافع البرازيلي في صفقة مجانية خلال الصيف الحالي.

David Luiz pushing for Arsenal to sign Paris Saint-Germain star Thiago Silva https://t.co/rQtzGOYtic — FBI Trader Media (@MediaFbi) June 30, 2020

​وأوضحت أن سيلفا، لن يكلّف أرسنال شيئاً، لا سيما أنه سيكون لاعب حر بعد انتهاء مشاركة سان جيرمان في جميع المسابقات، إذ يحق له تحديد مستقبله بنفسه.

وبينت أن المدرب مايكل أرتيتا اتصل بنفسه بالمدافع البرازيلي، ويحاول إقناعه بالانضمام إلى مشروعه في ملعب "الإمارات".

وبحسب الصحيفة، فإن أرتيتا على اتصال دائم بسيلفا في الفترة الأخيرة، ويراه الحل الأنسب لإصلاح دفاعات أرسنال "الكارثية"، بحسب الصحيفة.