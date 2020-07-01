غوارديولا يحدد مستقبل ليروي ساني

أعلن الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، اليوم الأربعاء، أن الجناح ليروي ساني قرر مغادرة النادي ليبدأ على الأرجح مسيرة جديدة مع بايرن ميونيخ بطل ألمانيا.

وتكهنت وسائل اعلام بريطانية وألمانية، أمس الثلاثاء، بأن بايرن توصل لاتفاق مع سيتي لضم الألماني ساني مقابل 45 مليون يورو (50.47 مليون دولار) زائد إضافات أخرى نظير التعاقد لمدة خمس سنوات.

وأكد غوارديولا أن هناك بعض الأمور العالقة بحاجة للحل قبل الإعلان عن الصفقة.

وأبلغ الصحفيين قبل مواجهة ليفربول بطل الدوري الانجليزي الممتاز، غدا الخميس: "يبدو أن الصفقة في طريقها للاتمام لكن لم تنجز كل الأمور وتوجد بعض التفاصيل العالقة لكن يبدو أنه في طريقه إلى ميونيخ".

وأضاف: "نتمنى له التوفيق ونشكره على السنوات التي قضاها معنا".

وتابع: "سيبدأ فصلا جديدا مع ناد رائع. أراد الرحيل وكل شخص له حياته الخاصة وقرر المضي في ذلك. كنت أود أن يبقى معنا لكنه يعتقد أنه سيكون أفضل وأكثر سعادة هناك".