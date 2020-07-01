الترجي التونسي يضم حمدي النقاز لمدة 3 مواسم

ونقل موقع "فوت 24" التونسي عن مصادر وصفها بالـ"موثوقة" أن النقاز، لاعب الزمالك السابق، "وقع على العقد مع فريقه الجديد الترجي الرياضي التونسي لفترة تمتد إلى غاية يونيو/حزيران 2023.

وأكد الموقع أن الإعلان الرسمي عن صفقة انتقال النقاز إلى الترجي ستكون خلال الساعات القليلة المقبلة، بعدما خضع للفحص الطبي أمس.

يشار إلى أن حمدي النقاز قرر فسخ عقده مع الزمالك من جانب واحد بسبب تأخر مستحقاته المالية، وهو ما أكده أنيس بن ميم، المحامي التونسي لحمدي النقاز، حيث قال إن "اللاعب تقدم بشكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لفسخ تعاقده مع النادي الأبيض من جانب واحد بسبب تأخر مستحقاته".

وكتب محامي اللاعب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قام اللاعب حمدي النقاز بفسخ عقده مع نادي الزمالك من جانب واحد، وعليه وأصبح اللاعب حرًا في الانتماء إلى أي فريق يريد"، وأضاف محامي اللاعب: "كما تم إيداع شكوى إلى فيفا للمطالبة بمستحقاته المتخلدة بذمة ناديه".