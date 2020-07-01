الزمالك يعلن عن 7 قرارات مهمة بشأن فريق كرة القدم

أعلن نادي الزمالك المصري، مساء اليوم الأربعاء، عن حزمة من القرارات الرسمية على خلفية انتهاء اجتماع مجلس إدارة النادي.

ووفقا للحساب الرسمي لرئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، جاءت القرارات كالتالي:

1- إجراء لاعبي الزمالك للمسحة الطبية لفيروس كورونا مساء غد الخميس على نفقة النادي وليس على نفقة الدولة.

2- استئناف تدريبات الفريق بداية من غد الخميس.

3- معسكر مغلق للفريق لمدة 15 يوما في برج العرب في التوقيت الذي يحدده الجهاز الفني.

4- معسكر مغلق لمدة 10 أيام في أي دولة عربية أو أوروبية حسب رغبة الجهاز الفني، قبل السفر إلى الكاميرون لخوض نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

5- تجديد تعاقد حازم إمام ظهير أيمن الزمالك وعبد الله جمعة ظهير أيسر الفريق.

6- تنازل لاعبي الزمالك عن 50% من مستحقاتهم خلال الشهور الأربعة الأخيرة بسبب الظروف الحالية مع تسلمهم بقية مستحقاتهم عن المدة نفسها.

7- استئجار طائرة خاصة لسفر الفريق إلى الكاميرون لمواجهة الرجاء البيضاوي.

يذكر أن نادي الزمالك كان قد أعلن في بيان رسمي عدم استكمال مسابقة الدوري لهذا الموسم، بعد التشاور مع الجهاز الفني بقيادة الفرنسى كارتيرون، والدكتور محمد أسامة طبيب الفريق.

كما أصدر لاعبوا الفريق بيانا رسميا برفضهم استكمال بطولة الدوري المصري خوفا على حياتهم من فيروس كورونا المستجد.