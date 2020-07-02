الدوري المصري يعود في 7 أغسطس

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس 2 يوليو/تموز، عودة الدوري المصري الممتاز يوم 7 أغسطس/آب المقبل.

ونقلت صحيفة الأهرام المصرية عن حسام الزناتي، مدير المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم إن استئناف بطولة الدوري سيبدأ بإقامة المباريات المؤجلة.

وأشار إلى أن الاتحاد سيعلن جدول المباريات على مرحلتين، الأولى منها من المقرر إقامتها في الفترة من 7 أغسطس المقبل وحتى نهاية الشهر نفسه.

كما أوضح أن الاتحاد يدرس طلب نادي أسوان بشأن إقامة مباريات في القاهرة، لاعتماد الجدول بصورة رسمية ونهائية.

وقال مدير مسابقات الاتحاد إن المرحلة الثانية للجدول تتضمن المباريات المقرر إقامتها اعتبارا من أول سبتمبر/أيلول وحتى نهاية المسابقة سيتم الكشف عنها فور إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن المواعيد النهائية للدورين قبل النهائي والنهائي لبطولتي أبطال الدوري والكونفيدرالية.

يشار إلى أن مسؤولي اللجنة الطبية باتحاد الكرة طلبوا من كل أندية الدوري الممتاز إرسال اسم طبيب خاص لكل فريق من أجل الاجتماع معهم ومنحهم دورات تدريبية عبر الفيديو كونفرانس عن كل ما يخص فيروس كورونا ومتابعته لحالات أفراد الفريق بالكامل وإخطار اللجنة الطبية بأي تطورات في حال ظهور أي إصابات أو أعراض على أي فرد من أفراد الفريق.

وكان وزير الشباب والرياضة المصري، الدكتور أشرف صبحي، كشف مصير استعادة النشاط الرياضي في مصر خلال الفترة المقبلة وخاصة دوري كرة القدم.