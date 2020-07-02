رئيس الزمالك يقترح إقامة مباراة خاصة بين الأهلي ومصابي كورونا

اقترح رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، إقامة مباراة خاصة بين الأهلي ومصابي كورونا، ساخرا من إصرار اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، على استئناف مسابقة الدوري، رغم ظهور عدة إصابات بفيروس كورونا بين فرق المسابقة.

وقال مرتضى منصور، في تصريحات خاصة لموقع "كورة"، إن "اللجنة الخماسية ترغب في استئناف الدوري رغم ظهور ما يزيد على 18 إصابة بفيروس كورونا، التي تماثل قائمة كاملة لأي فريق".

وتابع ساخرا: "لدي مقترح بشأن عودة الدوري وهو تشكيل فريق خاص من مصابي كورونا لمواجهة الأهلي".

وأضاف: "الفائز من تلك المواجهة لن يحصل على لقب الدوري ولكنه سيذهب للمستشفى".

وكان نادي الزمالك قد قرر، أمس الأربعاء، عودة فريق كرة القدم للتدريبات وإجراء المسحات الخاصة بكورونا.

وكان مرتضى منصور قد أعلن، في وقت سابق، رفضه استئناف مسابقة الدوري وفقا لرغبة مجلس إدارة ناديه وجهازه الفني واللاعبين.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن، اليوم الخميس، عن استئناف مسابقة الدوري المصري يوم 7 أغسطس/آب المقبل.