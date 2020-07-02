أهداف مباراة مانشستر سيتي وليفربول 4-0 في الدوري الإنجليزي... فيديو

حقق مانشستر سيتي فوزا كبيرا على ضيفه ليفربول المتوج بالبريميرليغ، برباعية نظيفة في المباراة التي احتضنها ملعب الاتحاد مساء اليوم الخميس، في قمة مباريات الجولة رقم 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل رباعية مانشستر سيتي كل من كيفين دي بروين في الدقيقة (25) ورحيم سترلينج (35) وفيل فودين (45) وأوكسليد تشامبرلين بالخطأ في مرماه (66).

الدوري الانجليزي l ملخص اهداف القمة #ليفربول_مانشستر_سيتي كاملة 🔥🔥 HD pic.twitter.com/Z4bVfSEuX4 — خلك حكيم (@FwtLfv) July 2, 2020

وبتلك النتيجة رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 66 نقطة معززا موقعه في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد ليفربول عند 86 نقطة في صدارة جدول الترتيب.

يذكر أن هذه هي أول مباراة يخوضها ليفربول بعد فوزه باللقب على ملعب السيتي.

مانشستر سيتي 4 × 0 ليفربول .. هدف رياض محرز الملغي @alamiHD1 pic.twitter.com/tfXh8fU9RQ — اهداف (@wQky3KgbfwaPvb3) July 2, 2020

وتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي رسميا بعد غياب استمر 30 عاما، عندما خسر سيتي بطل الموسم الماضي 2-1 أمام تشيلسي الأسبوع الماضي ليمنح منافسه تفوقا لا يمكن تعويضه يبلغ 23 نقطة على قمة الترتيب.