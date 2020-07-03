رسميا... بايرن ميونخ يعلن التعاقد مع نجم مانشستر سيتي

وقال بايرن ميونخ، في بيان على موقعه الرسمي، إن ساني وقّع على عقد انتقاله إلى صفوف الفريق البافاري لمدة 5 سنوات وحتى 30 يونيو/حزيران 2025.
Welcome to the #FCBayern family, Leroy! 🤩— FC Bayern English (@FCBayernEN) July 3, 2020
🗞️ https://t.co/5IjFOfjKPz#ServusLeroy #MiaSanMia @LeroySane19
وأشار النادي الألماني إلى أن ساني سيبدأ التحضير للموسم الجديد في ميونخ خلال الأسبوع المقبل.
وقالت التقارير الصحفية إن قيمة الصفقة بين بايرن ميونخ ومانشستر سيتي بلغت 50 مليون يورو.
INSANÉ 🎵🔥⚽😍#ServusLeroy @LeroySane19 pic.twitter.com/1Eo1Q3pnvE— FC Bayern English (@FCBayernEN) July 3, 2020
وأضافت أن اللاعب الألماني سيحصل على راتب سنوي مع البافاري بقيمة 17 مليون يورو.
وقال ساني في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للبافاري: "بايرن فريق كبير ولديه أهداف مهمة، وهذه أهدافي أيضًا. أتطلع للتحدي الجديد ولا أطيق الانتظار لخوض التدريبات مع الفريق".
The man himself 🗣️#ServusLeroy #packmas pic.twitter.com/8JhEcLvMrH— FC Bayern English (@FCBayernEN) July 3, 2020
وصرح أوليفر كان عضو مجلس إدارة بايرن: "سعداء لأننا تمكنا من التعاقد مع ليروي. إنه لاعب لا مثيل له، كما أن سرعته ومهاراته وقدرته على التسجيل تجعله إضافة قوية لفريقنا على مستوى اللعب والشخصية".
Welcome to Munich, @LeroySane19! We are thrilled to be able to welcome another member of the @DFB_Team and a world-class winger to @FCBayern. We have big goals - Leroy brings us one step closer to achieving them ⚪🔴 #MiaSanMia #WeiterImmerWeiter pic.twitter.com/6irD1rjmkx— Oliver Kahn (@OliverKahn) July 3, 2020
وتابع: "هدفنا بناء فريق قوي في كل الخطوط، التعاقد مع ليروي يدعم هذا التوجه، كما أننا نتقدم خطوة كبيرة أخرى للعودة إلى الصدارة في أوروبا".
وقال كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ، إنه "لاعب لائع وقد أثبت قدراته في الأعوام القليلة الماضية، خاصة مع المنتخب".
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