رسميا... بايرن ميونخ يعلن التعاقد مع نجم مانشستر سيتي

أعلن نادي بايرن ميونخ، اليوم الجمعة، التعاقد مع الألماني ليروي ساني بشكل رسمي، قادما من صفوف مانشستر سيتي.

وقال بايرن ميونخ، في بيان على موقعه الرسمي، إن ساني وقّع على عقد انتقاله إلى صفوف الفريق البافاري لمدة 5 سنوات وحتى 30 يونيو/حزيران 2025.

وأشار النادي الألماني إلى أن ساني سيبدأ التحضير للموسم الجديد في ميونخ خلال الأسبوع المقبل.

وقالت التقارير الصحفية إن قيمة الصفقة بين بايرن ميونخ ومانشستر سيتي بلغت 50 مليون يورو.

وأضافت أن اللاعب الألماني سيحصل على راتب سنوي مع البافاري بقيمة 17 مليون يورو.

وقال ساني في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للبافاري: "بايرن فريق كبير ولديه أهداف مهمة، وهذه أهدافي أيضًا. أتطلع للتحدي الجديد ولا أطيق الانتظار لخوض التدريبات مع الفريق".

وصرح أوليفر كان عضو مجلس إدارة بايرن: "سعداء لأننا تمكنا من التعاقد مع ليروي. إنه لاعب لا مثيل له، كما أن سرعته ومهاراته وقدرته على التسجيل تجعله إضافة قوية لفريقنا على مستوى اللعب والشخصية".

Welcome to Munich, @LeroySane19! We are thrilled to be able to welcome another member of the @DFB_Team and a world-class winger to @FCBayern. We have big goals - Leroy brings us one step closer to achieving them ⚪🔴 #MiaSanMia #WeiterImmerWeiter pic.twitter.com/6irD1rjmkx — Oliver Kahn (@OliverKahn) July 3, 2020

وتابع: "هدفنا بناء فريق قوي في كل الخطوط، التعاقد مع ليروي يدعم هذا التوجه، كما أننا نتقدم خطوة كبيرة أخرى للعودة إلى الصدارة في أوروبا".

وقال كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ، إنه "لاعب لائع وقد أثبت قدراته في الأعوام القليلة الماضية، خاصة مع المنتخب".