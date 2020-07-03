هل طلب ميسي الرحيل عن برشلونة؟

كشفت صحيفة إسبانية، اليوم الجمعة، حقائق جديدة بشأن مفاوضات التجديد بين الأرجنتيني ليونيل ميسي، وإدارة برشلونة.

وكان موقع إذاعة "كادينا سير"، قد ذكر أن "ميسي أوقف مفاوضات التجديد مع برشلونة".

وأوضح أن "اللاعب يرغب في إنهاء عقده الحالي في صيف 2021، ثم الرحيل، بسبب توجيه فئات معينة اللوم الدائم له على كل شيء سيئ يحدث للفريق".

وأشار إلى "انزعاج ميسي من كثرة الأزمات المحيطة بالنادي في الفترة الأخيرة".

ونقلت الإذاعة أن ميسي قال لمقربين له في الفريق، إنه لا يريد أن يتسبب في مشكلة للنادي ولكنه سيبقى طالما أرادوه في برشلونة".

وفي السياق، نقلت لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، اليوم الجمعة، عن مصادر في برشلونة، تأكيدهم بعدم وجود أي معلومات بشأن قرار ميسي عن إيقاف مفاوضات تجديد عقده مع البارسا، الذي ينتهي في صيف الموسم المقبل.

وأوضحت المصادر أن "برشلونة لا يزال يريد تمديد عقد ميسي لعامين حتى صيف 2023، مع منحه حق إنهاء العقد في صيف 2022".

كما أكدت أن "الاتصال مع ميسي دائم، على الرغم من أن الجلوس للتحدث لم يتم".

وأشارت إلى أن "الأطراف تعرف أن التفاوض سينتهي بشكل جيد، ولكن الآن الهدف المشترك هو إعطاء الأولوية للمنافسة على بطولة الدوري ودوري الأبطال".