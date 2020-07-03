صحيفة تكشف عن مفاجأة بشأن الدولة التي تستضيف نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

كشفت صحفية مغربية، اليوم الجمعة، عن الدولة التي ستستضيف مباراتي دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا نسخة هذا الموسم 2019-2020.

وذكر موقع "لو360 سبورت" المغربي، أنه بحسب مصادرهم الخاصة، فإنه سيتم إقامة مباراتي دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا في دولة الإمارات العربية المتحدة، في شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

وأشار الموقع إلى أن الاتجاه كان لإقامة ما تبقى من مباريات في دولة الكاميرون ، لكن تم طرح أمر استضافة الإمارات لمباراتي دور نصف النهائي على أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ، حتى تم الموافقة على هذا الأمر يوم أمس الخميس، في انتظار الإعلان الرسمي في الأيام المقبلة.

وأكد التقرير أن "كاف" سيتسفيد ماديا من وراء إقامة الإمارات لمباراتي دور نصف النهائي، وهو الأمر الذي سيساعدهم على دعم الاتحادات المحلية في تخطي أزمة فيروس كورونا المستجد.

ومن المنتظر أن يلاقي النادي الأهلي المصري نظيره نادي الوداد البيضاوي المغربي، فيما يواجه نادي الزمالك المصري نظيره نادي الرجاء المغربي أيضا.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد أعلن عن إقامة دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا من مباراة وحيدة، على أن تقام مباراتا نصف النهائي في شهر سبتمبر المقبل، دون الإعلان عن البلد المستضيفة لهاتين المباراتين.