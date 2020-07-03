بعد الرباعية التاريخية... مانشستر سيتي يتغنى برياض محرز: "فخر العرب الحقيقي"

وكان مانشستر سيتي قد حقق فوزا كبيرا على ضيفه ليفربول المتوج بالبريميرليغ، برباعية نظيفة في المباراة التي احتضنها ملعب الاتحاد مساء الخميس، في قمة مباريات الجولة رقم 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
الدوري الانجليزي l ملخص اهداف القمة #ليفربول_مانشستر_سيتي كاملة 🔥🔥 HD pic.twitter.com/Z4bVfSEuX4— خلك حكيم (@FwtLfv) July 2, 2020
ونشر الحساب الرسمي للمان سيتي باللغة العربية صورة للاعبه الجزائري رياض محرز وهو يسدد الكرة وكتب عليها "فخر العرب الحقيقي".
فخر العرب الحقيقي 💙💪— نادي مانشستر سيتي (@Cityarabia) July 2, 2020
🔵 #السيتي pic.twitter.com/32xBEYNDqE
ما اعتبره الكثيرون سخرية من لاعب ليفربول ونجم المنتخب المصري محمد صلاح والذي دائما ما تلقبه الجماهير في الوطن العربي بـ"فخر العرب".
وكان رياض محرز قد شارك لدقائق قليلة في مباراة أمس بديلا عن جابريل جيسوس وسجل هدف تم إلغاءه بتقنية الفيديو (فار).
مانشستر سيتي 4 × 0 ليفربول .. هدف رياض محرز الملغي @alamiHD1 pic.twitter.com/tfXh8fU9RQ— اهداف (@wQky3KgbfwaPvb3) July 2, 2020
وتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي رسميا بعد غياب استمر 30 عاما، عندما خسر سيتي بطل الموسم الماضي 2-1 أمام تشيلسي الأسبوع الماضي ليمنح منافسه تفوقا لا يمكن تعويضه يبلغ 23 نقطة على قمة الترتيب.
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