بعد الرباعية التاريخية... مانشستر سيتي يتغنى برياض محرز: "فخر العرب الحقيقي"

ما زالت أجواء فوز مانشستر سيتي على ليفربول، في الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي تلقى بظلالها، خاصة أنها كانت أول مباراة للريدز بعد انتزاعه رسميا لقب البريميرليغ لهذا الموسم.

وكان مانشستر سيتي قد حقق فوزا كبيرا على ضيفه ليفربول المتوج بالبريميرليغ، برباعية نظيفة في المباراة التي احتضنها ملعب الاتحاد مساء الخميس، في قمة مباريات الجولة رقم 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الدوري الانجليزي l ملخص اهداف القمة #ليفربول_مانشستر_سيتي كاملة 🔥🔥 HD pic.twitter.com/Z4bVfSEuX4 — خلك حكيم (@FwtLfv) July 2, 2020

ونشر الحساب الرسمي للمان سيتي باللغة العربية صورة للاعبه الجزائري رياض محرز وهو يسدد الكرة وكتب عليها "فخر العرب الحقيقي".

ما اعتبره الكثيرون سخرية من لاعب ليفربول ونجم المنتخب المصري محمد صلاح والذي دائما ما تلقبه الجماهير في الوطن العربي بـ"فخر العرب".

وكان رياض محرز قد شارك لدقائق قليلة في مباراة أمس بديلا عن جابريل جيسوس وسجل هدف تم إلغاءه بتقنية الفيديو (فار).

مانشستر سيتي 4 × 0 ليفربول .. هدف رياض محرز الملغي @alamiHD1 pic.twitter.com/tfXh8fU9RQ — اهداف (@wQky3KgbfwaPvb3) July 2, 2020

وتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي رسميا بعد غياب استمر 30 عاما، عندما خسر سيتي بطل الموسم الماضي 2-1 أمام تشيلسي الأسبوع الماضي ليمنح منافسه تفوقا لا يمكن تعويضه يبلغ 23 نقطة على قمة الترتيب.