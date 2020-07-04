الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ: تياغو يرغب في الرحيل عن النادي بحثا عن تحديات جديدة

قال كارل هاينز رومنيغه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ إن لاعب الوسط الإسباني تياغو الكانتارا يرغب في مغادرة النادي، نهاية الموسم بحثا عن تحديات جديدة.

وقال رومنيغه لصحيفة "بيلد" الألمانية في مقابلة نُشرت اليوم الجمعة "إنه شخص رائع داخل وخارج الملعب. تفاوضنا معه بجدية ونفذنا كل رغباته لكن يبدو أنه يرغب الآن في البحث عن تحديات جديدة"، بحسب "رويترز".

وكان اللاعب البالغ من العمر 29 عاما قد انضم إلى بايرن في 2013 من برشلونة مقابل 25 مليون يورو (28.12 مليون دولار) ولعب من وقتها 230 مباراة وفاز بسبعة ألقاب للدوري الألماني.

وينتهي عقد تياغو مع بايرن الموسم المقبل وقال رومنيغه إن النادي لا يوجد أمامه أي خيار سوى بيع اللاعب حيث لا يرغب في تركه دون الحصول على مقابل مالي.

وأضاف "لا نريد أن نفقد أي لاعب دون مقابل العام المقبل".

من جانبه، عبر هانز فليك مدرب بايرن في وقت سابق اليوم عن أمله في استمرار تياغو مع الفريق.

وربطت تكهنات وسائل إعلام اللاعب باحتمال الانتقال إلى ليفربول.