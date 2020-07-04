لاعب من أصول عربية يحطم جهاز الفار بعد طرده بالبطاقة الحمراء.. فيديو

قام لاعب ريال بيتيس الإسباني، الفرنسي ذو الأصول الجزائرية نبيل فقير بتحطيم جهاز الفار بعد طرده بالبطاقة الحمراء في لقاء فريقه أمام نادي فياريال ضمن الجولة الـ 33 من الدوري الإسباني.

ووجه فقير لكمة عنيفة إلى شاشة تقنية الفيديو المساعد "الفار" التي تسببت في طرده من المواجهة بحصوله على إنذارين في غضون دقيقتين.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية في وجه فقير بعد العودة إلى "الفار" في الدقيقة 48 من المباراة، التي انتهت بفوز فياريال بهدفين نظيفين.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "إن الحكم لم يشر إلى الحادثة في تقريره، لكن الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد يحقق في سلوك اللاعب خلال الساعات المقبلة، مما يهدد نبيل فقير بعقوبة وغرامة مالية".