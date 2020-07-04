الاتحاد السعودي لكرة القدم يحدد عدد اللاعبين الأجانب في الموسم المقبل

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم السبت، عن عدد المحترفين الأجانب في قائمة الأندية السعودية، للموسم الرياضي الجديد 2020-2021.

ونشر الاتحادي السعودي بيانا رسميا، في موقعه الرسمي علة موقع "تويتر، كشف فيه عن السماح للأندية بتسجيل 7 لاعبين أجانب، بالإضافة إلى لاعب من المواليد في قائمة أندية دوري المحترفين، في الموسم الرياضي الجديد.

واشترط الاتحاد على الأندية أن لا يزيد عمر لاعب المواليد، المسجل في قائمة أي نادي بدوري المحترفين، عن عمر 28 عاما. هذا ويستثنى من هذا العمر، لاعب المواليد المسجل في قائمة أي نادي، خلال الفترة الماضية، ومستمر في الموسم الرياضي الجديد.

بناءً على ما قدمته لجنة دراسة أهلية أوضاع اللاعبين. #الاتحاد_السعودي_لكرة_القدم يعتمد تحديد عدد اللاعبين الأجانب والمواليد المحترفين للموسم الرياضي المقبل. ⬇️ pic.twitter.com/TJT67cFGRD — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) July 4, 2020

وينطلق الموسم الرياضي الجديد 2020-2021، في السادس عشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وذلك بعد قرار وزارة الرياضة، برفع الحظر عن النشاط، المتوقف منذ مارسن/ أذار الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.