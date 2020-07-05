غوارديولا واثق من إلغاء العقوبة المفروضة على سيتي

قال بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إنه واثق من أن محكمة التحكيم الرياضية ستلغي العقوبة المفروضة على ناديه المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم والتي تقضي بحرمانه من المنافسة على المستوى الأوروبي لمدة عامين بسبب مخالفة لوائح اللعب المالي النظيف التي وضعها الاتحاد الأوروبي للعبة الشعبية.
وفي يونيو/ حزيران الماضي نظرت محكمة التحكيم الرياضية في الطعن الذي قدمه سيتي ضد العقوبة ويتوقع أن تصدر قرارا في القضية بحلول 13 يوليو/ تموز الجاري.
وفي فبراير/ شباط الماضي أقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بأن سيتي ارتكب مخالفات مالية كبيرة ولم يتعاون مع تحقيقات الاتحاد القاري في القضية ومن ثم فرض عليه الإيقاف إلى جانب غرامة مالية بقيمة 30 مليون يورو (24.9 مليون جنيه إسترليني).
وقال غوارديولا في تصريحات، نقلتها عنه وسائل إعلام بريطانية، "نحن على أهبة الاستعداد. ولدي ثقة كبيرة.. بأنه سيتم السماح لنا بالمنافسة في دوري أبطال أوروبا لأننا نريد التواجد في البطولة خلال هذين العامين".
وأضاف المدرب الإسباني المخضرم قوله "في 13 يوليو/تموز سنعرف القرار. ومن أجل النادي وجميع العاملين به واللاعبين والجميع وأفراد الطواقم فنحن كناد نأمل بالاستمرار في النمو والتقدم خلال الأعوام المقبلة".
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