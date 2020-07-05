اتفاق بين باريس سان جيرمان ونيمار يقربه من برشلونة هذا الصيف

أشارت تقارير إعلامية إلى اتفاق بين باريس سان جيرمان ونجمه البرازيلي نيمار، يتيح له الانتقال لبرشلونة في هذا الصيف في حال أبدى الفريق الإسباني رغبته بضمه.

توصل الطرفان إلى الاتفاق بعد فشل برشلونة في الحصول على خدمات البرازيلي الصيف الماضي.

لتطالب إدارة الفريق الباريسي من اللاعب تقديم أقصى ما لديه والتعبير عن التزامه مع النادي طيلة هذا الموسم لتسهيل عودته إلى برشلونة.

وقد تتم الصفقة مقابل 170 مليون يورو، أو بمبلغ أقل من هذا إذا وافق النادي الباريسي على الدفع بلاعبين في المفاوضات كالفرنسي أنطوان جريزمان أو مواطنه عثمان ديمبلي.

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن رغبة الفريق الباريسي في التخلي عن أحد نجميه في هذا الصيف، نيمار أو مبابي، وقد وقع الخيار على البرازيلي، بحسب ما نشرت صحيفة "آس" الإسبانية.

ويعتبر هذا الصيف هو المناسبة الأفضل بالنسبة لباريس سان جيرمان للتخلي عن نيمار، فعقد البرازيلي سينتهي في صيف عام 2022 ورفض تجديده في أكثر من مناسبة.