بعد شكاوى فساد الإدارة... شرطة كتالونيا تقتحم مكاتب البارسا

اقتحمت شرطة كتالونيا مكاتب نادي برشلونة، اليوم الأحد من أجد التحقيق في شكاوى فساد إدارة النادي.

ووفقا لصحيفة "لافنغارديا" المحلية، فإن الشرطة تواجدت في مكاتب النادي بعد شكاوى ترتبط بتعاقد مجلس إدارة نادي برشلونة برئاسة بارتوميو مع شركة " I3 Ventures"، التي تدير حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل تحسين صورة الإدارة.

وبرزت أزمة تعاقد برشلونة مع I3 Ventures بعدما امتد عملها للإساءة للاعبين، الذين لديهم خلافات مع الإدارة على رأسهام ميسي وبيكيه.

وبحسب الصحيفة فإن الشرطة تواجدت في مكاتب كامب نو بأمر من قاضي التحقيقات بعد تلقيه 8 شكاوى في تلك القضية.

وتبحث الشرطة حول أدلة تشير لدفع الإدارة أجور مبالغ فيها للشركة، التي تولت تحسين صورة النادي.

في غضون ذلك، تقارير إسبانية أن ليونيل ميسي نجم برشلونة أوقف مفاوضات تجديد عقده، الذي ينتهي في 2021، بسبب أداء المجلس الحالي برئاسة بارتوميو، فيما ذهبت تقارير أخرى إلى أن ميسي سيرفض تجديد عقده حال بقاء بارتوميو رئيسا للنادي.