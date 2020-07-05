الدوري الإنجليزي يشهد صراعا مصريا

أعلن الجهاز الفني لليفربول بقيادة المدير الفني يورغن كلوب، تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة أستون فيلا في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

وظهر الدولي المصري محمد صلاح ضمن تشكيل بطل الدوري، بينما يشارك مواطنه محمود تريزيجيه ضمن تشكيلة المنافس.

وحسم ليفربول الدوري لصالحه عقب غياب دام 30 عاما، بينما يحتل أستون فيلا المركز الثامن عشر برصيد 27 نقطة.

تشكيل ليفربول

حارس المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت، جو غوميز، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: نابي كيتا، فابينيو، تشامبرلين.

خط الهجوم: محمد صلاح، ديفوك أوريجي، ساديو ماني.

تشكيل أستون فيلا

حارس المرمى: بيبي رينا.

خط الدفاع: كونزا، هاوس، تايرون مينجز، نيل تايلور.

خط الوسط: ماكجين، دوجلاس لويز، مارفيلوس ناكامبا.

خط الهجوم: جريليش، تريزيجيه، دافيز.