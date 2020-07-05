أهداف مباراة ليفربول وأستون فيلا 2-0 في الدوري الإنجليزي.. فيديو

حقق ليفربول الفوز على ضيفه أستون فيلا ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي بهدفين دون رد.

سجل ثنائية الريدز ساديو ماني وكورتيس جونز في الدقيقتين 71 و89.

ليفربول الذي حسم اللقب بالفعل رفع رصيده إلى 89 نقطة، بينما ظل أستون فيلا في المركز الثامن عشر برصيد 27 نقطة.