بنفيكا يلجأ إلى حل أخير لإنقاذ موسمه

أعلن بنفيكا البرتغالي، تعيين المدرب نلسون فيريسيمو حتى نهاية الموسم الجاري.

ويتولى صاحب الـ43 عاما المسؤولية بشكل مؤقت بعد الانفصال عن المدرب برونو لاجي.

وقاد فيريسيمو الفريق إلى لفوز 3-1 على بوافيستا يوم السبت الماضي.

Nota à Comunicação Social.#PeloBenfica — SL Benfica (@SLBenfica) July 7, 2020

ويحتل بنفيكا المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق ست نقاط عن بورتو المتصدر، قبل أربع جولات من نهاية المسابقة.