تقارير: ثبوت إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

كشفت تقارير مصرية محلية ثبوت إصابة نجم نادي الزمالك بفيروس كورونا المستجد، ضمن الفحوصات التي تجرى للاعبين استعدادا لعودة الدوري.

وأشارت صحيفة "الوطن" المصرية إلى أن مصدرا من داخل الزمالك أكد أن كريم بامبو نجم الفريق الأبيض تعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال المصدر إن اللاعب خضع لمسحة خلال تواجده خارج القاهرة، وأظهرت النتيجة أنها إيجابية.

وكان كريم بامبو قد تخلف عن الحضور للمسحة الأولى مع باقي لاعبي الزمالك.

وأرجع المصدر ذلك لأن اللاعب يقضي فترة عزل بمنزله، وينفذ بروتوكولا طبيا.

ويستعد لاعبو الزمالك والجهاز الفني والإداري للخضوع للمسحة الطبية الثانية، اليوم الثلاثاء، ضمن الإجراءات التي تمهد لعودة الدوري في أغسطس/ آب المقبل.

وأكدت المسحة الطبية الأولى إصابة صانع ألعاب الزمالك مصطفى فتحي وإداري الفريق منتصر الرملاوي.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق، عودة الدوري المصري الممتاز يوم 7 أغسطس/ آب المقبل.

يشار إلى أن مسؤولي اللجنة الطبية باتحاد الكرة طلبوا من كل أندية الدوري الممتاز إرسال اسم طبيب خاص لكل فريق من أجل الاجتماع معهم ومنحهم دورات تدريبية عبر الفيديو كونفرانس عن كل ما يخص فيروس كورونا ومتابعته لحالات أفراد الفريق بالكامل وإخطار اللجنة الطبية بأي تطورات في حال ظهور أي إصابات أو أعراض على أي فرد من أفراد الفريق.