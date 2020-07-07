قرار جديد من اتحاد الكرة المصري بشأن بطولة الدوري

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، قرارا جديدا بشأن بطولة الدوري الممتاز.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان أنه تم "تعديل موعد استئناف مسابقة الدوري الممتاز لموسم 19-2020 ليكون 6 أغسطس/ آب المقبل بدلا من 7 أغسطس".

وأضاف "جاء هذا القرار بالتنسيق مع الجهات الأمنية وفقا لارتباطاتها بتأمين انتخابات مجلس الشيوخ، الأمر الذي استدعى تبكير إقامة المباريات التي كان مقررا إقامتها يومي الانتخاب 11 و12 أغسطس".

وكان اتحاد الكرة قد سبق وأعلن منذ عدة أيام، استئناف بطولة الدوري بشكل رسمي في الـ 7 من أغسطس المقبل، على أن يتم الكشف عن جدول مباريات الدوري بعد الحصول على الموافقات الأمنية.

من جهته أكد حسام الزناتي مدير مسابقات الاتحاد، أن المسابقة ستستأنف يوم 6 أغسطس بمباراة واحدة من المباريات المؤجلة كما كان مقررا.