أهداف مانشستر سيتي ونيوكاسل 5-0 في الدوري الإنجليزي... فيديو

حقق مانشستر سيتي فوزا كبيرا على ضيفه نيوكاسل بخماسية نظيفة، في المباراة التي احتضنها ملعب الاتحاد، مساء اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.