في موقف نادر... بيكيه يصل إلى الكامب نو على دراجة هوائية...فيديو

وصل المدافع الإسباني جيرارد بيكيه لاعب برشلونة إلى ملعب الكامب نو على دراجة هوائية في موقف نادر.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر وصول بيكيه على متن دراجة هوائية للمشاركة برفقة فريقه في ديربي كتالونيا أمام جاره إسبانيول برشلونة برسم الجولة الـ 35 من الدوري الإسباني الدرجة الأولى.

🚴‍♂️🏟️ Piqué llegó al Camp Nou... ¡en bicicleta!pic.twitter.com/cnCBYRyAIw — MARCA (@marca) July 8, 2020

واعتاد جيرارد بيكيه على القيام بتصرفات مثيرة للجدل، كما أنه يخرج بتصريحات وحركات خلال اللقاء، وانتقد مؤخرًا التحكيم واتهمه بمحاباة ريال مدريد، وشكك بنزاهة المنافسة.