حقيقة حجز لاعب الهلال السعودي في العناية المركزة

نفى أندريا كاريلو، نجم نادي الهلال السعودي، ما تم تداوله من أنباء عن تدهور حالته الصحية ودخوله العناية المركزة، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وخرج اللاعب البيروفي في مقطع فيديو عبر حساب فريقه الرسمي على "تويتر"، ليطمئن جماهير الهلال على صحته.

واقترب اللاعب من العودة للملاعب، حيث بدأ في التعافي من مرضه بفيروس كورونا المستجد.

وقررت إدارة النادي الأزرق تحريك دعوى قضائية ضد قناة فضائية سعودية، متهمة إياها بترويج تلك الشائعة.