تتجاوز نصف مليار دولار... أغلى صفقة في تاريخ الرياضة... صور

وتبلغ مدة عقد ماهومز الجديد مع كانساس 10 سنوات، أي أنه سيستمر مع الفريق حتى عام 2031، بقيمة 450 مليون دولار، بجانب مبلغ 140 مليون دولار كتأمين عند الإصابة، بحسب ما ذكرت صحيفة "nesn" الرياضية.
You could afford a WHOLE offense and defense with @PatrickMahomes new contract 😱 pic.twitter.com/QiLy8Bx6uk— SportsCenter (@SportsCenter) July 7, 2020
وكان ماهومز البالغ من العمر 24 عاماً قد انضم لصفوف كانساس سيتي عام 2017، في الوقت الذي كان فيه الفريق يحتل المرتبة العاشرة في جدول الترتيب.
وعقب 3 سنوات فقط، استطاع ماهومز أن يقود الفريق للفوز بلقب دوري "السوبر بول" في "ميامي"، خلال فبراير/شباط الماضي، خاصة أنه قلب المجريات في نهائي المسابقة.
ويمتد عقد اللاعب الحالي مع كانساس حتى 2021، بعدما كان قد وقّع مسبقاً على عقد مدته 4 أعوام، إلا أن النادي أضاف 10 سنوات أخرى إلى عقده الحالي لينتهي في 2031.
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