تتجاوز نصف مليار دولار... أغلى صفقة في تاريخ الرياضة... صور

مدّد نادي كانساس سيتي تشيفس لكرة القدم الأمريكية، عقد لاعبه باتريك ماهومز مقابل نحو 500 مليون دولار، وهو رقم لا يمكن أن يحدث في عالم كرة القدم التي يعرفها الجميع.

وتبلغ مدة عقد ماهومز الجديد مع كانساس 10 سنوات، أي أنه سيستمر مع الفريق حتى عام 2031، بقيمة 450 مليون دولار، بجانب مبلغ 140 مليون دولار كتأمين عند الإصابة، بحسب ما ذكرت صحيفة "nesn" الرياضية.

You could afford a WHOLE offense and defense with @PatrickMahomes new contract 😱 pic.twitter.com/QiLy8Bx6uk — SportsCenter (@SportsCenter) July 7, 2020

​وكان ماهومز البالغ من العمر 24 عاماً قد انضم لصفوف كانساس سيتي عام 2017، في الوقت الذي كان فيه الفريق يحتل المرتبة العاشرة في جدول الترتيب.

وعقب 3 سنوات فقط، استطاع ماهومز أن يقود الفريق للفوز بلقب دوري "السوبر بول" في "ميامي"، خلال فبراير/شباط الماضي، خاصة أنه قلب المجريات في نهائي المسابقة.

ويمتد عقد اللاعب الحالي مع كانساس حتى 2021، بعدما كان قد وقّع مسبقاً على عقد مدته 4 أعوام، إلا أن النادي أضاف 10 سنوات أخرى إلى عقده الحالي لينتهي في 2031.