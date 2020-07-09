حارس مرمى ليفربول: محمد صلاح يشعر "بالجوع" دائما

قال البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول الإنجليزي، إن زميله المصري محمد صلاح جائع دائما لتسجيل الأهداف.

وأضاف أليسون في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الإنجليزي، أن "محمد صلاح دائما ما يقاتل من أجل هدف، كما يساعد الفريق في الناحية الدفاعية".

“This is Mo Salah, he is hungry.”@Alissonbecker paid tribute to @MoSalah after our No.11 hit yet another statistical landmark ✨✨ — Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) July 9, 2020

وتابع: "إنه موجود دائما لمساعدة الفريق للفوز في المباريات، إنها وظيفته وهو يحب القيام بها".

وساهم في تسجيل 103 أهداف مع ليفربول خلال 104 مباراة (سجل 73 وصنع 30 تمريرة حاسمة).

وسجل صلاح هدفين في آخر مباراة لليفربول ليفوز بنتيجة 3-1 على برايتون، والتي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ34 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل صلاح المركز الثالث في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 19 هدفا.

ويبتعد صلاح عن جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي ومتصدر الترتيب بفارق 3 أهداف.

يذكر أن ليفربول استطاع التتويج ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز الغائبة عن ملعب آنفيلد منذ 30 عاما.