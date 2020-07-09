"كاف" يعلن نظام مباريات نصف نهائي دوري الأبطال في حال انتهت بالتعادل

أرسل الاتحاد الأفريقي خطابا، اليوم الخميس، للاتحادات المحلية، أوضح فيه نظام مواجهتي نصف نهائي دوري الأبطال، وموقف الكاميرون من استضافة الحدث الأهم على مستوى القارة.

ووفقا لموقع "في الجول"، قال "كاف" إنه في انتظار الحصول على تأكيد رسمي من الكاميرون من أجل استضافة مواجهتي نصف النهائي، وكذلك النهائي.

ونقل الموقع عن مصدر مسؤول في الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، قوله إنهم في انتظار الحصول على موافقة حكومية من أجل استضافة الـ 3 مباريات المتبقية من دوري الأبطال.

© REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI قبل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا... حكام "الكاف" تفجر غضب وقلق مغربي مصري كاف" أن مباريات نصف النهائي ستقام من مباراة واحدة وفي حال انتهت بالتعادل، يتم اللجوء للعب وقت إضافي على شوطين، مدة كلا منهما 15 دقيقة، وبعدها سيتم اللجوء لركلات الترجيح، إذا استمرت نتيجة التعادل.

وسيُسمح لكل فريق إجراء 5 تغييرات خلال المباراة، كحال الدوريات الأوروبية التي عادت للاستئناف بعد التوقف بسبب أزمة فيروس كورونا.

لكن من أجل تقليل مدة إيقاف المباراة، سيُسمح لكل فريق 3 فرص من أجل إجراء الـ 5 تبديلات، مع إمكانية السماح بإجراء التبديلات بين الشوطين بشكل طبيعي.

بمعنى، لا يمكن لأي فريق إجراء 5 تبديلات على 5 مرات، بل على 3 مرات فقط. فيمكنه الدفع بـ لاعبين أو 3 في المرة الواحدة.

وتأهل الأهلي والزمالك من مصر إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لمواجهة الوداد البيضاوي والرجاء من المغرب.

ومن المقرر إقامة مباريات نصف النهائي خلال شهر سبتمبر/أيلول المقبل، من مباراة واحدة في مكان محايد.