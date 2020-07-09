"يويفا" يصدر بيانا بشأن مباريات إياب دور الـ 16 في دوري الأبطال والدوري الأوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أن المباريات المتبقية في إياب دور الستة عشر بدوري الأبطال والدوري الأوروبي ستستضيفها الأندية على ملاعبها، وأن مواجهتي إنتر ميلان أمام خيتافي وإشبيلية ضد روما في دور الستة عشر للدوري الأوروبي ستقام من مباراة واحدة في ألمانيا

وقال "اليويفا" في بيان، اليوم الخميس: إن "مباريات إياب دور الستة عشر بدوري الأبطال والدوري الأوروبي التي تأجلت بسبب جائحة كورونا ستستضيفها الأندية على ملاعبها".

وأضاف اليويفا أن مواجهتين بالدوري الأوروبي لم يتم إقامة جولة الذهاب فيهما (إنتر ميلان أمام خيتافي وإشبيلية ضد روما) سيجري إقامتهما من مباراة واحدة في ألمانيا.

وستقام مباريات دور الستة عشر في دوري الأبطال في السابع والثامن من أغسطس/ آب، بينما ستقام مواجهات الدوري الأوروبي من مباراة واحدة في الخامس والسادس من اغسطس/آب المقبل.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، مساء 17 يونيو/حزيران، عودة منافسات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي خلال شهر أغسطس.

كما أعلن الاتحاد نقل نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا إلى البرتغال، ليقام في مدينة لشبونة.

ومباريات دور الـ16 المتبقية من دوري أبطال أوروبا، هي مانشستر سيتي وريال مدريد، وانتهى الذهاب بفوز سيتي بثنائية مقابل هدف في مدريد.

وبرشلونة ونابولي، بعد أن تعادلا بهدف لمثله ذهابًا في إيطاليا، ولقاء بايرن ميونخ وتشيلسي، النادي الألماني فاز بثلاثية في لندن، وأخيرًا يوفنتوس وليون، واليوفي خسر الذهاب في فرنسا بهدف نظيف.

أما مباريات دور الثمانية، فقرر أن تقوم بنظام مباراة واحدة وخروج المغلوب، ولن تقام بنظام الذهاب والإياب، وخلال الفترة من 12 إلى 15 أغسطس، وستقام مباراتي نصف النهائي مباراة واحدة وليس ذهاب وإياب يومي 18 و19 أغسطس، فيما ستقام المباراة النهائية يوم 23 أغسطس في مدينة لشبونة البرتغالية على ملعب النور أو ملعب خوسيه ألفالادي.

جاء قرار الاتحاد الأوروبي بأن يكون دوري الأبطال في أغسطس، لكي يعطي الفرصة للفرق للتحضير بعد الانتهاء من الدوريات المحلية.

وستقام مباريات دور الثمانية في البرتغال وألمانيا، مشيرة إلى أنه سيتم تحديد أسماء الملاعب والمدن لاحقا.

وأقر الاتحاد الأوروبي عددا من التعديلات التي ستتم في المباريات المتبقية من دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، وفي مقدمتها السماح لكل فريق بقيد 3 لاعبين جدد، سيُسمح لهم باستكمال النسخة الحالية بشكل استثنائي.

واشترط "اليويفا" أن يكون اللاعبون الجدد من هؤلاء الذين تم قيدهم في الفريق قبل غلق فترة القيد الأوروبية الأخيرة في 3 فبراير/شباط الماضي، حيث لن يُسمح لأي فريق بقيد لاعبين تم التعاقد معهم بعد هذا التاريخ.

كما أقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بنظام الـ5 تبديلات في المباريات المتبقية من الموسم الحالي لبطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، على أن تتم العودة لنظام التبيلات الـ 3 في الموسم المقبل.

وأشار الاتحاد إلى أنه سيقوم بوضع مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي سيتم العمل عليها لمنع تفشي فيروس كورونا خلال مباريات البطولة، ومراقبة الوضع مع السلطات المحلية للتعرف على الممثلين الذين يمكنهم حضور المباريات.