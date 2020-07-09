رسميا الأهلي المصري يعلن عن أولى صفقاته للموسم الجديد... فيديو

أعلن الأهلي المصري، مساء اليوم الخميس، رسميا عن أولى صفقاته لفريق كرة القدم للموسم الجديد.

ووفقا لبيان النادي الأهلي، وقع طاهر محمد طاهر، مهاجم "المقاولون العرب"، للأهلي لمدة 5 سنوات قادمة، بعد موافقة ناديه وإنهاء الإجراءات اللازمة.

وأشار البيان إلى سعادة اللاعب بارتداء القميص الأحمر، منوهاً إلى إيجابية الأمر الواضحة في عملية التفاوض.

وأوضح أن اللاعب تنازل عن 3 ملايين جنيه من مستحقاته المالية لنادي "المقاولون العرب"، لتحقيق رغبته باللعب للأهلي.

وأكد البيان أن العلاقات الوطيدة مع "المقاولون العرب" كان لها دور كبير في إتمام الصفقة، خاصة بعد اللقاءات الطيبة التي جرت بين محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ومحسن صلاح، رئيس نادي "المقاولون العرب"، والتي جرى خلالها الاتفاق على كافة الأمور.

يذكر أن النادي الأهلي يحتل صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة وبفارق 16 نقطة عن المقاولون صاحب المركز الثاني برصيد 33 نقطة، فيما يحل بيراميدز والزمالك في المركزين الثالث والرابع على الترتيب.