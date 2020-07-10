مرتضي منصور يعلن تسجيل شعار "نادي القرن الحقيقي" في وزارة التموين المصرية... فيديو

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور"، اليوم الجمعة تسجيل علامة "نادي القرن الحقيقي لكرة القدم" في وزارة التموين والتجارة.

وقال مرتضى منصور: "المفاجأة هي تسجيل علامة "نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي لكرة القدم" في وزارة التموين والتجارة".

وأضاف خلال ظهوره في مقطع أذاعه على صفحته الرسمية بعد "رفض إعلام المصريين إذاعة الفيديو على قناة الزمالك"، على حد قول رئيس النادي، "أطالب محمود الخطيب رئيس الأهلي بـ إزالة شعارات نادي القرن من الأهلي".

وأوضح "الأهلي لم يُحدد في اللافتات الخاصة به، "هو نادي القرن في ايه؟" والآن نحن سجلنا علامة "نادي القرن الحقيقي لكرة القدم، أنا رجل قانون، "الزمالك سجل علامته التجارية والأهلي لم يفعل ذلك".

وقبل إعلانه تسجيل العلامة، قال رئيس نادي الزمالك إنه يستعد للإعلان عن ما وصفه بـ"المفاجأة الكبرى".

يشار إلى أن نادي "الأهلي" المصري كان قد تقدم في وقت سابق بشكوى لوزارة الرياضة يطالب خلالها بإزالة الزمالك للافتات "نادي القرن"، وذلك بعدما علقها الأخير على أسوار النادي.