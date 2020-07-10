بعد وزارة التموين... الزمالك يحتفل بشعار "نادي القرن الحقيقي" على مبنى وزارة الرياضة... فيديو

أقام نادي الزمالك المصري، مساء الخميس، احتفالا باعتبار 9 يوليو/تموز يوما لمشجعيه يحتفلون فيه بما أسماه "نادي القرن الحقيقي".

وأعلن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، تسجيل علامة "نادي القرن الحقيقي لكرة القدم" في وزارة التموين والتجارة المصرية.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لاحتفالية النادي الأبيض، يظهر فيه تشغيل أضواء الليزر على مبنى وزارة الشباب والرياضة المصرية ليدون على واجهتها كلمات "نادي القرن الحقيقي".

وكان النادي الأهلي أصدر بيانا خاطب خلاله شركة "إعلام المصريين" المالكة لقناة النادي الأبيض بإيقاف ما أسماه بـ"الاحتفالات الكاذبة"، معتبرا الاحتفال بلقب نادي القرن المتوج به الأحمر منذ نحو 20 عامًا تعديا صارخا على حقوقه الملكية الفكرية والتجارية.

كما أرسل النادي الاهلي المصري إنذارا على يد محضر إلى رئيس نادي الزمالك ومديره التنفيذي، للتعدي على العلامة التجارية للنادي الأهلي (شعار النادي)، وطالبه بإزالة لافتات نادي القرن التي تخص القلعة الحمراء.

وجاء في الإنذار (رقم 13215 قلم محضرين العجوزة بتاريخ 30 يونيو 2020)، أنه بتاريخ 22 مايو 2000 منح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم جائزة نادي القرن للنادي الأهلي.

وعليه تم تغيير العلامة التجارية (شعار النادي) بإضافة نادي القرن باللغتين العربية والأجنبية أسفل الشعار، وتم تسجيل تلك العلامة التجارية بإدارة العلامات التجارية بوزارة التجارة والصناعة والتي اكتسبت حماية قانونية طبقًا للمادة 90 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، وما زالت تتمتع بتلك الحماية، وفي يوم 22/5/2020 فوجيء النادي بقيام رئيس الزمالك بتعليق لافتات بمحيط ناديه وأعلى مبانيه تحمل شعار نادي الزمالك وشعار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وسطر أسفل الشعارين عبارة (نادي الزمالك. نادي القرن الحقيقي).

وإزاء تهديدات الاتحاد الأفريقي لنادي الزمالك والتي تناولتها وسائل الإعلام المختلفة لاستخدامه شعار "كاف" بدون إذن مسبق، قام رئيس الزمالك قبل مرور 48 ساعة بناء على طلب الاتحاد الأفريقي بإزالة اللافتات إلا أنه عاد يوم 31 مايو 2020 وقام بتعليق اللافتات مرة ثانية متضمنة شعار نادي الزمالك فقط بعد إزالة شعار "كاف" وسطر على اللافتات الجديدة بأن نادي الزمالك هو نادي القرن الحقيقي.

ولما كان النادي الأهلي هو المالك الحصري لهذه العلامة التجارية ــ بحكم القانون ــ فقد قام بتوجيه إنذار على يد محضر لرئيس نادي الزمالك بإزالة تلك اللافتات من محيط ناديه وأعلى مبانيه، وكذا من بطاقات العضوية لأعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك، وكذلك إزالتها من الموقع الرسمي للزمالك خلال 15 يومًا من تاريخه، وإلا سيقوم النادي الأهلي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد رئيس الزمالك والمدير التنفيذي؛ مدنيًا وجنائيا؛ للحفاظ على الحقوق المحمية بحكم القانون.