بعد تسجيله بوزارة التموين... "كاف" يرد على الزمالك بشأن أزمة نادي القرن

قال مدير المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم سامسون أدامو، إن "كاف" أعلن تتويج النادي الأهلي المصري بجائزة "نادي القرن" وهذا الملف أغلق منذ 20 عاما.

وبحسب موقع "اليوم السابع"، أضاف أدامو أن "كاف ليس لديه أي علاقة بإعلان نادى الزمالك عن تسجيل علامة نادى القرن بوزارة التموين فى مصر".

وأوضح "هذا أمر لا يمكنني التعليق عليه إلا فى حال تلقي شكوى وعرضها على الشؤون القانونية".

وأكد أن "الاتحاد الأفريقى أعلن تتويج النادى الأهلى بجائزة نادى القرن وهذا الملف أغلق منذ تسليم الجائزة فى 2001".

وتابع "نحن لا تربطنا أى علاقة بوزارة التموين ونتعامل مع الجهات الرياضية فى مصر".

وأعلن رئيس نادى الزمالك مرتضى منصور، تسجيل "الزمالك نادى القرن الحقيقى" كعلامة تجارية خاصة بناديه فى وزارة التموين المصرية.

وفي وقت سابق، أرسل النادي الاهلي المصري إنذارا على يد محضر إلى رئيس نادي الزمالك ومديره التنفيذي، للتعدي على العلامة التجارية للنادي الأهلي (شعار النادي)، وطالبه بإزالة لافتات نادي القرن التي تخص القلعة الحمراء.

وجاء في الإنذار (رقم 13215 قلم محضرين العجوزة بتاريخ 30 يونيو 2020)، أنه بتاريخ 22 مايو 2000 منح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم جائزة نادي القرن للنادي الأهلي.

ولما كان النادي الأهلي هو المالك الحصري لهذه العلامة التجارية ــ بحكم القانون ــ فقد قام بتوجيه إنذار على يد محضر لرئيس نادي الزمالك بإزالة تلك اللافتات من محيط ناديه وأعلى مبانيه، وكذا من بطاقات العضوية لأعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك، وكذلك إزالتها من الموقع الرسمي للزمالك خلال 15 يومًا من تاريخه، وإلا سيقوم النادي الأهلي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد رئيس الزمالك والمدير التنفيذي؛ مدنيًا وجنائيا؛ للحفاظ على الحقوق المحمية بحكم القانون.