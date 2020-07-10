قرعة دوري الأبطال... مواجهة نارية محتملة لبرشونة وريال يحلم بصدام تاريخي

أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، التي أجريت اليوم الجمعة، في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهة نارية محتملة لبرشلونة، فيما وضعت ريال مدريد في اختيار صعب حال تخطيه مانشستر سيتي.

وجرى سحب القرعة على الرغم من عدم استكمال بعض مباريات دور الـ16، نظرا لتأجيلها منذ مارس/ آذار الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ولم يتأهل حتى الآن إلى ربع نهائي البطولة القارية، سوى 4 أندية وهي، أتلانتا الإيطالي، ولايبزيغ الألماني، وأتلتيكو مدريد الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي.

The UEFA Champions League draw is complete! 🙌



Who will lift the trophy next month? 🏆🤔#UCLdraw pic.twitter.com/h7hYwKWw2K — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) July 10, 2020

فيما تتبقى 4 مباريات في إياب ثمن النهائي: يوفنتوس الإيطالي وليون الفرنسي (0-1)، برشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي (1-1)، مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني (2-1)، وبايرن ميونيخ الألماني وتشيلسي الإنجليزي (3-0).

قرعة ربع النهائي

1- مانشستر سيتي أو ريال مدريد الإسباني × يوفنتوس الإيطالي أو ليون الفرنسي

2- لايبزيج × أتلتيكو مدريد

3- نابولي أو برشلونة × تشيلسي أو بايرن ميونخ

4- أتالانتا × باريس سان جيرمان

قرعة نصف النهائي

الفائز من المباراة (1) × الفائز من المباراة (3)

الفائز من المباراة (2) × الفائز من المباراة (4)

وتستكمل مباريات الدور ثمن النهائي في الـ 7 والـ 8 من شهر أغسطس/آب المقبل، على أن تستضيف مديينة لشبونة البرتغالية، مباريات الدور ربع النهائي بين 12 و15 أغسطس، ونصف النهائي بتاريخ 18 و19، والمباراة النهائية بتاريخ 23 من نفس الشهر.

وتقرر إقامة مباريات الدور ربع النهائي ونصف النهائي للنسخة الحالية من مباراة واحدة بدلا من مباراتي ذهاب وإياب.