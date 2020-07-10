مصدر في التموين يكشف حقيقة حصول الزمالك على شهادة تسجيل "نادي القرن"

فجر مصدر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الجمعة، مفاجأة حول حقيقة حصول نادي الزمالك المصري على علامة تجارية باسم "نادي القرن الحقيقي".

ووفقا لموقع "مصراوي"، قال مصدر في وزارة التموين المصرية، إن

"نادي الزمالك تقدم بطلب للحصول على علامة تجارية باسم "نادي القرن الحقيقي" في الـ 5 من يوليو الجاري، مشيرا إلى أن التقدم بطلب لا يعني الحصول على العلامة التجارية".

وأوضح المصدر "العلامات التجارية لها مسار يتم اتباعه وفقا للوائح المنظمة للأمر، يبدأ بعرض النشاط الكامل بالمنتجات أو الخدمات التي يتم وضع العلامة التجارية عليها، على أحد المختصين لبيان الفئة أو الفئات التي سيتم تسجيل العلامة التجارية عليها وفقا للتصنيف الدولي للسلع والخدمات بإصداره الأخير، ويتم عمل استعلام عن الاسم أو الشعار المطلوب تسجيله على الفئة أو الفئات التي سيتم تسجيل العلامة التجارية عليها، للتأكد من توافره للتسجيل".

وأشار إلى أنه بعد ذلك "يتم إيداع الطلب اللازم للتسجيل على الفئة أو الفئات التي يتم استخدام العلامة عليها، أو التي يراد أن يتم استخدام العلامة التجارية عليها في المستقبل".

وأكد أنه "يتم فحص الطلب من خلال القسم المختص بالمكتب الحكومي، وعليه يتم قبول الطلب أو رفضه بحسب رأي الباحث، وحال قبول الطلب يتم نشره بالجريدة الرسمية للعلامات التجارية (جريدة رسمية يتم النشر فيها بواسطة وزارة التموين والتجارة الداخلية على موقعها الرسمي بشكل دوري كل يوم ٧ من بداية كل شهر ميلادي)، لمدة ٦٠ يوما وفقا للقانون".

وأضاف أنه "خلال 60 يوما، وهي فترة المعارضة (النشر في الجريدة لمدة ٦٠ يوما)، حال التأكد من عدم وجود معارضة رسمية من قبل أي طرف، يتم سداد رسوم التسجيل واستلام شهادة التسجيل".

وتابع "الزمالك لم يتسلم حتى الآن الشهادة الخاصة بالتسجيل؛ لأن فترة المعارضة وهي الـ60 يوما لم تنته حتى الآن، وهي الفترة التي تصبح العلامة التجارية مسجلة بعدها، وتتمتع بالحق القانوني في الدفاع عنها ضد أي اعتداء".

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، قد أعلن أمس، تسجيل شعار نادي الزمالك "نادي القرن الحقيقي لكرة القدم"، في وزارة التموين.