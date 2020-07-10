ريال مدريد يتمسك بلقب الدوري ويواصل سلسلة انتصاراته

واصل نادي ريال مدريد الإسباني سلسلة انتصاراته، بالفوز بهدفين دون رد على ديبورتيفو ألافيس، مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الـ35 من الليغا.

وسجل هدفي ريال مدريد، كريم بنزيما من ركلة جزاء في الدقيقة 11، وماركو أسينسيو في الدقيقة 51.

وبدأ ريال مدريد الضغط مبكرا، بتسديدة مباغتة من فيرلاند ميندي لاعب ريال مدريد في الدقيقة الأولى، تصدى لها الحارس خيمينيز، لترتد أمام مودريتش الذي أرسل تصويبة قوية أعلى المرمى.

وجاء الرد سريعا من جوسيلو الذي سدد كرة ارتطمت بالعارضة الأفقية، لتعود أمام فاران الذي شتتها بعيدا عن منطقة جزاء الميرنجي في الدقيقة الثانية.

ومنح حكم المباراة ركلة جزاء لريال مدريد، بعد تدخل نافارو مدافع ألافيس على قدم ميندي، في الدقيقة 10، وانبرى لتنفيذها كريم بنزيما مهاجم الملكي وسجلها بنجاح، ليهدي التقدم للأبيض.

L'arbitro annulla, ma il VAR rettifica 📺

Il Real Madrid 'vede' il titolo 👀#LaLiga è solo su #DAZN pic.twitter.com/n7ENeaX4fi — DAZN Italia (@DAZN_IT) July 10, 2020

وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 80 نقطة في صدارة الترتيب، وبفارق 4 نقاط عن الوصيف برشلونة، بينما تجمد رصيد ألافيس عند 35 نقطة في المركز السابع عشر.