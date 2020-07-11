وفاة أسطورة منتخب إنجلترا الأسبق لكرة القدم

أعلنت وسائل إعلام بريطانية، اليوم السبت، وفاة لاعب منتخب إنجلترا الأسبق لكرة القدم جاك تشارلتون.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، أن جاك تشارلتون الفائز بكأس العالم مع إنجلترا، توفي عن عمر ناهز 85 عاما.

وأضافت أنه "تم تشخيص إصابة مدافع ليدز السابق بالورم اللمفاوي في العام الماضي وكان يعاني أيضًا من الخرف".

وقال بيان لأسرة اللاعب السابق: إن "مدافع ليدز يونايتد الأسبق توفي بسلام في منزله في نورثمبرلاند بشمال إنجلترا أمس الجمعة".

ونقلت "بي.بي.سي" عن بيان الأسرة قوله "لا يمكننا التعبير عن مدى شعورنا بالفخر بما قام به خلال حياته الحافلة وبالسعادة التي منحها للكثير من الناس في دول مختلفة وفي شتى مناحي الحياة".

وأضاف البيان "كان في غاية الأمانة وكان طيبا ومرحا وكان متميزا ودائما كان للناس وقت في حياته، وسيترك رحيله فراغا هائلا في حياتنا لكننا سعداء بما تركه لنا من ذكريات سعيدة".

ويعتبر تشارلتون واحدا من الشخصيات الأكثر شعبية في كرة القدم الإنجليزية، وقاد جمهورية أيرلندا إلى أول نهائيات كبرى لها في يورو 88 ودور ربع نهائي كأس العالم في إيطاليا 90.

وكان تشارلتون، الذي عمل أيضا في مجال التدريب، ضمن تشكيلة المنتخب الإنجليزي الفائزة بكأس العالم في 1966.

تشارلتون يعد من المدافعين البارزين في عصره، ولعب مع فريق منتخب إنجلترا لكره القدم و ليدز يونايتد، وشارك في كأسين العالم 1970 و 1966 وبطولتين أمم أوروبا 1988 و 1968