السعودية.. 97 حالة كورونا بين فرق دوري محمد بن سلمان

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، الإحصائية الرسمية الخاصة بحالات مرضى وباء فيروس كورونا المستجد خلال الفترة من 21 يونيو/حزيران وحتى 8 يوليو/تموز.

وبحسب بيان الاتحاد، تم إجراء 1351 فحص وظهرت من بينهم 97 حالة إيجابية منهم؛ 50 لاعبا و47 من الإداريين والفنيين.

وكان النشاط الكروي في المملكة قد توقف شهر مارس/أذار الماضي نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أصبح جائحة عالمية.

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الاتحاد السعودي لكرة القدم يُعلن الإحصائية الخاصة بفيروس كورونا خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 8 يوليو.



دوري المحترفين:

16 نادي

1351 فحص



97 عينة إيجابية | 50 لاعب | 47 إداري وفني. pic.twitter.com/UTGydbFG06 — سعودي 360 (@sport360Saudi) July 10, 2020

وقررت وزارة الرياضة السعودية في يونيو/حزيران الماضي عودة النشاط الرياضي وتدريبات الأندية بشكل طبيعي وسط إجراءات وقائية صارمة يلتزم بها الجميع.

وحدد الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الرابع من شهر أغسطس/أب المقبل موعدا لاستئناف مباريات الموسم الحالي من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.