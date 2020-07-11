السعودية.. 97 حالة كورونا بين فرق دوري محمد بن سلمان

وبحسب بيان الاتحاد، تم إجراء 1351 فحص وظهرت من بينهم 97 حالة إيجابية منهم؛ 50 لاعبا و47 من الإداريين والفنيين.
وكان النشاط الكروي في المملكة قد توقف شهر مارس/أذار الماضي نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أصبح جائحة عالمية.
🔴🔴— سعودي 360 (@sport360Saudi) July 10, 2020
الاتحاد السعودي لكرة القدم يُعلن الإحصائية الخاصة بفيروس كورونا خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 8 يوليو.
دوري المحترفين:
16 نادي
1351 فحص
97 عينة إيجابية | 50 لاعب | 47 إداري وفني. pic.twitter.com/UTGydbFG06
وقررت وزارة الرياضة السعودية في يونيو/حزيران الماضي عودة النشاط الرياضي وتدريبات الأندية بشكل طبيعي وسط إجراءات وقائية صارمة يلتزم بها الجميع.
وحدد الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الرابع من شهر أغسطس/أب المقبل موعدا لاستئناف مباريات الموسم الحالي من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
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