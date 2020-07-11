بي إن سبورتس: الكاميرون لن تستضيف نصف نهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا

كشفت شبكة "بي إن سبورتس" الرياضية القطرية، اليوم السبت، أن دولة الكاميرون لن تستضيف نصف نهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا في النسخة الحالية.

وقالت الشبكة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، إن "مصادر مطلعة تؤكد أن مدينة دوالا الكاميرونية لن تحتضن مباراتي نصف نهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم".

وأضافت "المصادر أرجعت السبب إلى الوضع الصحي المرتبط بانتشار وباء (كوفيد-19) في الكاميرون".

🔴 عاجل | مصادر مطلعة تؤكد أن مدينة دوالا الكاميرونية لن تحتضن مبارتي نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم

⏮ المصادر أرجعت السبب إلى الوضع الصحي المرتبط بانتشار وباء كوفيد 19 في الكاميرون #دوري_أبطال_إفريقيا — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) July 11, 2020

وفي وقت سابق، قال "كاف" إنه في انتظار الحصول على تأكيد رسمي من الكاميرون من أجل استضافة مواجهتي نصف النهائي، وكذلك النهائي.

وأوضح مصدر مسؤول في الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، أنهم في انتظار الحصول على موافقة حكومية من أجل استضافة الـ 3 مباريات المتبقية من دوري الأبطال.

وكان موقع "لو360 سبورت" المغربي، قد نقل عن مصادرهم الخاصة، إنه سيتم إقامة مباراتي دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا في دولة الإمارات العربية المتحدة، في شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

وأكدت أن "كاف" سيتسفيد ماديا من وراء إقامة الإمارات لمباراتي دور نصف النهائي، وهو الأمر الذي سيساعدهم على دعم الاتحادات المحلية في تخطي أزمة فيروس كورونا المستجد.

وفي السياق أعلن وزير الرياضة المصري أشرف صبحي، إن دولة كبيرة في حجم ومكانة مصر دائما ما تكون جاهزة لاستضافة البطولات والنهائيات الأفريقية الكبرى.

وأكد صبحي أنه "في حالة إذا ما طلب منا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم استضافة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا إذا ما تأهل الأهلي والزمالك للمباراة النهائية، فنحن على استعداد كامل لتلك الخطوة".

وتأهل الأهلي والزمالك من مصر إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لمواجهة الوداد البيضاوي والرجاء من المغرب.

ومن المقرر إقامة مباريات نصف النهائي والنهائي خلال شهر سبتمبر/أيلول المقبل، من مباراة واحدة في مكان محايد.