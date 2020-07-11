هاميلتون يضع مرسيدس في مركز أول المنطلقين بجائزة ستايريان الكبرى... فيديو

وضع لويس هاميلتون بطل العالم ست مرات فريقه مرسيدس في مركز أول المنطلقين في النسخة الأولى من جائزة ستايريان الكبرى ببطولة العالم لسباقات "فورمولا-1" للسيارات بحلبة رد بول رينج اليوم السبت.

وبحسب "رويترز"، سينضم ماكس فرستابن سائق رد بول إلى السائق البريطاني، الذي سيطر على التجارب التأهيلية الصعبة والتي تأجلت بدايتها بسبب هطول الأمطار، في الصف الأول للسباق الثاني من الموسم الحالي.

وبسبب هطول الأمطار ألغيت جولة التجارب الحرة الثالثة والأخيرة لسباق جائزة النمسا الكبرى الثاني ضمن بطولة العالم "فورمولا-1" للسيارات، في وقت سابق اليوم السبت.

واحتل فالتيري بوتاس، زميل هاميلتون ومتصدر الترتيب عقب فوزه في السباق الافتتاحي للموسم في النمسا الأحد الماضي في نفس حلبة رد بول، المركز الثاني بفارق 0.043 ثانية.