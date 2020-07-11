أهداف مباراة ليفربول وبيرنلي 1-1 في الدوري الإنجليزي... فيديو

فشل ليفربول في تحقيق الفوز، مساء اليوم السبت، بتعادله مع ضيفه بيرنلي 1-1، ضمن الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي.

وافتتح أندرو روبرتسون أهداف المباراة لصالح ليفربول في الدقيقة 35، وتعادل جاري رودريجيز لبيرنلي في الدقيقة 70 من أحداث المباراة.

وبهذه النتيجة، يرفع البطل ليفربول رصيده إلى 93 نقطة متربعا في الصدارة.

الدوري الانجليزي | ليفربول 1 × 1 بيرنلي | أهداف اللقاء HD

Via : ⁦@MnbrMadrid5 - #LIVBUR pic.twitter.com/QdlMlJhDo4 — @MnbrMadrid5 - عز (@MnbrPerezHD) July 11, 2020

فيما رفع بيرنلي رصيده إلى 50 نقطة في المركز التاسع بترتيب جدول المسابقة.

وبعد التعادل أصبح ليفربول مطالب بتحقيق الفوز في مبارياته الثلاث المتبقية لكسر الرقم القياسي الذي يملكه مانشستر سيتي (100 نقطة).