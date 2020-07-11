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    النادي الأهلي المصري

    وزارة مصرية: الأهلي "نادي القرن" منذ 2007 وسنفحص طلب الزمالك

    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
    رياضة
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    أصدرت السلطات المصرية بيانا رسميا، بشأن تسجيل العلامة التجارية الخاصة بكل من نادي الزمالك والنادي الأهلي، التي قالت إنه صاحب لقب "نادي القرن" منذ 2007، وأنها ستفحص طلب الزمالك بعد 6 أشهر.

    رمضان صبحي لاعب الأهلي مع حمدي النقاز لاعب الزمالك في السوبر المصري ، 20 سبتمبر/أيلول 2019
    © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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    ذكرت ذلك صحيفة "المصري اليوم" المصرية، اليوم السبت، مشيرة إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، قال فيه بيانه إن "تسجيل وحماية العلامات التجارية يعد أحد أهم أدوار الإدارة المركزية للعلامات التجارية والنماذج الصناعية التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية". ولفتت إلى أن الجهاز هو أحد أجهزة وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي تختص بتسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية.

    وأوضح البيان: "فيما يخص تسجيل العلامات التجارية المتعلقة بالنوادي الرياضية والمرتبطة بالحصول على درجات الشرف المطلوب تسجيلها فيتعين على مقدم الطلب تقديم ما يفيد حصوله عليها من الجهة المانحة لإمكانية السير في إجراءات تسجيلها".

    وتابع: "تقدم النادي الأهلي للرياضة البدنية بأول طلب تسجيل لشعار النادي عام 1999 عبارة عن (كلمتى النادي الأهلى يتوسطهم نسر) ولكن تم شطبها لعدم التجديد في المدة المحددة قانونا، وتقدم بعد ذلك بعدة طلبات أخرى لتسجيل نفس الشعار على فئات مختلفة"، مضيفا: "في عام 2007 تقدم بطلب تسجيل جديد لشعار النادي عبارة عن (الأهلى 1907 نادى القرن) مع رسم درع النادى الأهلى يتوسطه نسر، وذلك بعد حصوله رسميا على هذا اللقب في 2001".

    وقال البيان: "تم قبول طلب التسجيل بعد استيفاء كل الإجراءات المشار إليها"، مضيفا: "جميع العلامات مسجلة ومجددة وتتمتع بالحماية القانونية حتى تاريخه".

    وفيما يخص نادي الزمالك للألعاب الرياضية، أشار البيان إن النادي تقدم بطلب تسجيل لشعار (نادى الزمالك – نادى القرن الحقيقي لكرة القدم) في الخامس من شهر يوليو/ تموز 2020"، مضيفا: "سيتم فحص الطلب بعد انقضاء مدة الستة أشهر وهي المدة القانونية المنصوص عليها بقانون الملكية الفكرية".

    وأوضح البيان: "نادى الزمالك قد سبق وتقدم بتسجيل شعار النادي في عام 2006 عبارة عن كلمتى (نادى الزمالك ورسم لرجل فرعونى بيده قوس ورمح)، والعلامة مجددة حتى تاريخه"، مضيفا: "كما تقدم نادى الزمالك بعد ذلك في عام 2009 بعدة طلبات أخرى لتسجيل ذات الشعار على فئات مختلفة والعلامات مسجلة ومجددة وتتمتع بالحماية القانونية حتى تاريخه".

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    الكلمات الدلالية:
    مصر, نادي الزمالك, نادي الأهلي
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