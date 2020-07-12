برشلونة يتفق مع لوتارو للانتقال بشرط واحد

أعلنت تقارير إعلامية عن توصل إدارة برشلونة لاتفاق مع الأرجنتيني مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي، لوتارو مارتينيز، لاتفاق يتيح له الانتقال لصفوف النادي الإسباني.

وأشارت التقارير الإعلامية إلى اتفاق شفهي تم بين الطرفين لمناقشة جميع الشروط الشخصية للاعب.

وبحسب ما نقلت شبكة " ESPN"، فإن إتمام صفقة الإنتقال بين الطرفين تعتمد على شرط واحد يتمثل بانتقال البرازيلي كوتينيو خارج أسوار النادي الإسباني، حيث سيتم تأمين مبلغ مالي من صفقة انتقاله لتغطية عملية شراء الأرجنتيني.

وأضافت الشبكة بأن إنتر ميلان يفضل أن تكون صفقة الانتقال بشكل نقدي، لا أن تتم بعملية تبادل لاعبين.

يذكر أن مدة الشرط الجزائي التي وضعها النادي الإيطالي لمهاجمه الأرجنتيني قد انتهت منذ أيام والبالغة 111 مليون يورو، لتمنح النادي الإسباني دفعة لدخول مفاوضات مع فريقه حول سعر الانتقال، في الوقت الذي يرغب فيه إنتر بتقديم عرض تجديد جديد لنجمه الأرجنتيني، الامر الذي قد يعقد المفاوضات بين الناديين.

ويسعى برشلونة لبيع نجمه البرازيلي الذي جلبه من ليفربول في يناير/كانون الثاني 2018 مقابل 145 مليون يورو، لتأمين مبلغ للصفقة.