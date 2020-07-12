يواصل هوايته في تسجيل الأرقام القياسية... ميسي يحقق إنجازا تاريخيا

ساهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بصناعة هدف الفوز الوحيد لفريقه برشلونة مانحا إياه النقاط الثلاث على حساب مضيفه بلد الوليد في الجولة الـ36 من بطولة الدوري الإسباني.

إلا أن الأرجنتيني بصناعته لهدف الفوز سجل رقما تاريخيا جديدا في موسم واحد.

حيث أصبح أول لاعب يسجل 20 هدفا أو أكثر ويصنع مثلهم في موسم واحد خلال القرن الـ21 بعد اللاعب الفرنسي تييري هنري، وفقا لموقع "Opta" المتخصص بالإحصاء.

20 - Barcelona’s Lionel Messi is the second player to score 20 goals (22) and provide 20 assists in a single season in the Top 5 European Leagues in the 21st century after Thierry Henry (24 goals and 20 assists in 2002/03 for Arsenal. History. pic.twitter.com/Zy5bsplSoG — OptaJose (@OptaJose) July 11, 2020

فبعد صناعته لهدف الفوز أمام بلد الوليد أصبح في رصيده 20 تمريرة حاسمة وصناعة للأهداف في الموسم الحالي.

وسجل الأرجنتيني 22 هدفا خلال الموسم الحالي قبل جولتين من نهاية الدوري الإسباني خلال الموسم الحالي ليتصدر ترتيب الهدافين.

وأصبح ميسي ثاني لاعب يحقق هذا الإنجاز بعد هنري الذي وصل إلى هذا الرقم في موسم 2002/2003 مع نادي أرسنال الإنجليزي.