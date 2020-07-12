رئيس الزمالك: ضابط قطري نجح في تقليد صوتي وفبرك الفيديو المنسوب لي

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إن ضابط قطري نجح في تقليد صوته وفبرك الفيديو المنسوب له لإحداث فتنة مع بعض الشخصيات في مصر.

وتداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا منسوبا لمرتضى منصور يسب فيه محمود الخطيب، رئيس الأهلي، ومحمود كهربا، لاعب الأبيض السابق والأحمر الحالي.

وأوضح مرتضى، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" صباح اليوم الأحد: "تلقيت رسالة من ضابط المخابرات القطري أبوسنيدة، يؤكد فيه أنه نجح في الحصول على برنامج يقوم من خلاله بضبط ترددات الصوت حتى تكون مقاربة لصوت رئيس نادي الزمالك".

وأضاف "قام أبوسنيده عن طريق أذنابه في مصر بنشر تسجيل صوتي مفبرك كاذب يسيء فيه إلى بعض الشخصيات لإحداث فتنة بيني وبينها، الضابط القطري نجح في تقليد الصوت، ولكن أين صورتي وأنا أتحدث؟".

وأتم "تلقيت على تليفوني الخاص في تمام الساعة الثالثة و54 دقيقة فجر اليوم الأحد رسالة من الضابط القطري يعترف فيها بأنه من قام بفبركة التسجيل الكاذب الذي قام بنشره عن طريق عملائه المعروفين بالاسم ليفضحهم أمام الجميع، ويثبت أنهم متورطون في هذه المهزلة والفضيحة".

وكان النادي الأهلي قد طالب البرلمان المصري، وكل قيادات الدولة ومسئوليها بالتفعيل العاجل للقانون قبل فوات الأوان ورفع الحصانة عن رئيس الزمالك الذي سب البلد وأهان مائة مليون مصري.