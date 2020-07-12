أهداف مباراة أستون فيلا وكريستال بالاس 2-0 في الدوري الإنجليزي... فيديو

ويدين أستون فيلا بالفضل في الفوز إلى تريزيجيه الذي شارك أساسيا في المباراة رفقة مواطنه أحمد المحمدي، ليسجل هدفي الفوز في المباراة وخامس أهدافه الشخصية في البريميرليغ.
Trezeguet gives Aston Villa the lead against Palace. #AVLCRY pic.twitter.com/zbM2N1TDV4— Saquon. (@IAmSaquon) July 12, 2020
وبهذا الفوز عزز أستون فيلا آماله في البقاء بالدوري الممتاز بعدما رفع رصيده إلى 30 نقطة ليرتقي إلى المركز الـ18 في الجدول، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 42 نقطة في المركز الـ14.
Trezeguet scores again and doubles Villa's lead. #AVLCRY pic.twitter.com/sn3ruzJFWy— Saquon. (@IAmSaquon) July 12, 2020
وانضم تريزيجيه إلى صفوف أستون فيلا مطلع الموسم الجاري قادما من قاسم باشا التركي، وشارك جناح المنتخب الوطني في 31 مباراة رفقة فريقه في الدوري الإنجليزي، سجل خلالهم 5 أهداف وصنع تمريرتين حاسمتين.
يذكر أن أهداف تريزيجيه جاءت في مرمى ليفربول (هدف)، ولفرهامبتون (هدف)، تشيلسي (هدف)، قبل تسجيل الهدفين الرابع والخامس اليوم في مرمى كريستال بالاس.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)