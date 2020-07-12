أهداف مباراة أستون فيلا وكريستال بالاس 2-0 في الدوري الإنجليزي... فيديو

قاد الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه فريقه أستون فيلا، اليوم الأحد، للفوز على ضيفه كريستال بالاس بثنائية نظيفة، ضمن منافسات الأسبوع الـ35 لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدين أستون فيلا بالفضل في الفوز إلى تريزيجيه الذي شارك أساسيا في المباراة رفقة مواطنه أحمد المحمدي، ليسجل هدفي الفوز في المباراة وخامس أهدافه الشخصية في البريميرليغ.

وبهذا الفوز عزز أستون فيلا آماله في البقاء بالدوري الممتاز بعدما رفع رصيده إلى 30 نقطة ليرتقي إلى المركز الـ18 في الجدول، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 42 نقطة في المركز الـ14.

وانضم تريزيجيه إلى صفوف أستون فيلا مطلع الموسم الجاري قادما من قاسم باشا التركي، وشارك جناح المنتخب الوطني في 31 مباراة رفقة فريقه في الدوري الإنجليزي، سجل خلالهم 5 أهداف وصنع تمريرتين حاسمتين.

يذكر أن أهداف تريزيجيه جاءت في مرمى ليفربول (هدف)، ولفرهامبتون (هدف)، تشيلسي (هدف)، قبل تسجيل الهدفين الرابع والخامس اليوم في مرمى كريستال بالاس.