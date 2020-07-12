ترتيب الدوري الإيطالي بعد انتهاء مبارايات الجولة الـ 32

تعادل فريق يوفنتوس إيجابيا بهدفين لمثلهما مع أتالانتا، مساء أمس السبت، في أخر منافسات الجولة 32 للدوري الإيطالي.

كما تعثر لاتسيو بهزيمة أخرى أمام ساسولو بنتيجة (2-1) في منافسات الجولة ذاتها.

وبانتهاء مبارايات الجولة الـ 32، أقترب أتالانتا من وصافة الكالتشيو، حيث أصبح الفارق بينه وبين لاتسيو نقطة واحدة.

ترتيب الدوري الإيطالي بعد انتهاء الجولة الـ 32 من الكالتشيو

1- يوفنتوس، 76 نقطة.

2- لاتسيو، 68 نقطة.

3- أتلانتا، 67 نقطة.

4- إنتر ميلان، 65 نقطة.

5- روما، 54 نقطة.

6- نابولي، 51 نقطة.

7- ميلان، 49 نقطة.

8- ساسولو، 46 نقطة.

9- هيلاس فيرونا، 43 نقطة.

10- بولونيا، 41 نقطة.

11- كالياري، 40 نقطة.

12- بارما، 39 نقطة.

13- فيورنتينا، 35 نقطة.

14- أودينيزي، 35 نقطة.

15- تورينو، 34 نقطة.

16- سامبدوريا، 32 نقطة.

17- ليتشي، 28 نقطة.

18- جنوى، 27 نقطة.

19- بريشيا، 21 نقطة.

20- سبال، 19 نقطة.

ويواصل فريق يوفنتوس إعتلاء الصدارة، على الرغم من التعادل ضد أتالانتا 2-2 مساء أمس السبت، ورفع يوفنتوس رصيده للنقطة 76 فى صدارة ترتيب الدوري الإيطالي، بعد تعادله إيجابيا بنتيجة 2–2، مع صاحب المركز الثالث أتالانتا برصيد 67 نقطة.

وبقى لاتسيو فى المركز الثانى، برصيدة 68 نقطة، بعد خسارته الثالثة على التوالى، أمام ضيفه فريق ساسولو، بنتيجة 2–1.