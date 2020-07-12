وزير الرياضة المصري يكشف تأثير إصابات كورونا على عودة الدوري

آكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن إصابات فيروس كورونا المستجد بين صفوف أندية الدوري الممتاز، لن تؤثر على عودة البطولة في ظل وجود الوقت الكافي لتعافي المصابين والاستعداد لاستئناف المسابقة.

وقدم أشرف صبحي الشكر لأندية الدوري الممتاز لامتثالها لقرار الدولة، وبدء المسحات مبكرا للاطمئنان على اللاعبين.

وقال صبحي في تصريحات تلفزيونية: "نوفر الظروف الملائمة لعودة المسابقات، وندعم جميع الأندية".

ورحب وزير الشباب والرياضة المصري، باستضافة مصر لمباريات نصف نهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا في سبتمبر/أيلول المقبل.

وكانت الكاميرون قد اعتذرت عن استضافة ما تبقى من مباريات البطولة.

وأضاف صبحي "ندرس الأمر حاليا، وهناك مداولات ومناقشات مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن ذلك الأمر، وبنيتنا التحتية تسهل علينا استضافة الأحداث الكبرى".

ويلتقي الأهلي أمام الوداد والزمالك أمام الرجاء في نصف نهائي دوري الأبطال، حيث من المقرر أن تقام من مباراة واحدة.