"كاس" تلغي قرارها بشأن حرمان مانشستر سيتي

ألغت محكمة التحكيم الرياضية "كاس" العقوبة الموقعة على مانشستر سيتي وهي الإيقاف لمدة عامين عن المشاركة في البطولات الأوروبية.

وفي بيانها، اليوم الاثنين، قررت "كاس" تقليص الغرامة المفروضة على سيتي إلى عشرة ملايين يورو (11.30 مليون دولار) بدلا من 30 مليون يورو، وذلك لعدم التعاون مع الاتحاد الأوروبي "يوفا".

BREAKING: Man City’s 2 year Champions League ban LIFTED by Court of Arbitration for Sport.

Appeal successful

Fine reduced to £10m pic.twitter.com/wsjEHUbZL6 — Dan Roan (@danroan) July 13, 2020

وقضت المحكمة بأن "النادي الإنجليزي لم يخرق قواعد اللعب المالي النظيف".

قالت "كاس": "معظم مزاعم الانتهاكات التي أبلغت عنها الغرفة القضائية لمراجعة قواعد اللعب المالي النظيف، إما غير مثبتة أو سقطت بالتقادم".

ويعني القرار أن فريق المدرب بيب غوارديولا سيتمكن من المشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

UEFA takes note of the decision taken by the Court of Arbitration for Sport to reduce the sanction imposed on Manchester City FC... — UEFA (@UEFA) July 13, 2020

من جانبه، رحب مانشستر سيتي بقرار محكمة التحكيم الرياضي.

وأقر "يويفا"، في فبراير/ شباط الماضي، بأن سيتي ارتكب انتهاكات خطيرة تخص قواعد اللعب المالي النظيف ولم يتعاون معه في التحقيقات.

وكان الغياب عن دوري أبطال أوروبا سيكلف سيتي، الذي نفى ارتكاب أي مخالفة، خسائر تصل إلى 100 مليون جنيه استرليني تتراوح ما بين أموال الجوائز وحقوق البث وتذاكر المباريات وإيرادات أخرى.

وتهدف قواعد اللعب المالي النظيف إلى تحقيق التوازن بين مصروفات الأندية وإيراداتها ومن ثم عدم السماح بوجود خسائر كبيرة في الأندية جراء الإنفاق بصورة مبالغ فيها على اللاعبين.