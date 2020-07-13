الشرطة البرتغالية تحقق في مخالفة ارتكبها ابن رونالدو صاحب الـ10 سنوات

فتحت الشرطة البرتغالية تحقيقا في واقعة ظهور مقاطع فيديو لابن كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، ذو الـ10 أعوام، وهو يقود دراجة مائية وحيدا.

ونشرت شقيقة رونالدو صورا ومقاطع فيديو للفتى وهو يركب الدراجة المائية، على صفحتها الخاصة على "إنستغرام"، قبل أن تقوم بحذف المقطع.

وبحسب ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن رونالدو كان يقضي رفقة أسرته وأقاربه إجازته بالقرب من شاطئ ماديرا.

هذا وصرح رئيس الشرطة في منطقة مارتيمي، قائلا "نعرف ما حصل هناك وسنرى إذا ما كانت هناك غرامة ستدفع أو عقوبة ستوقع".

مضيفا بأن الأمر يحتاج لرخصة قيادة والكبار فقط مسموح لهم بقيادة الدراجة المائية، في الوقت الذي نسعى به للتعرف على صاحب الدراجة المائية.

وينص القانون البرتغالي على أن قيادة الدراجة المائية بدون رخصة تتسبب في غرامة من 268 إلى ألفين و688 جنيه إسترليني، وقد تصل إلى 10 آلاف جنيه إسترليني في بعض الحالات.